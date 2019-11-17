Потомок Джалила Мамедкулизаде: Надеюсь, это не последний мой визит в Баку

"Не знал, что Джалил Мамедкулизаде настолько значимая личность в Азербайджане, и его так любят". Как сообщает Report, об этом журналистам сказал приехавший в Баку правнук Джалила Мамедкулизаде Мартин Джаваншири.

"Участие в открытии дома-музея Дж.Мамедгулузаде после ремонта вызвало у меня невероятные чувства. Я впервые в Азербайджане. Надеюсь, это не последний мой визит сюда. Я влюбился в эту страну. Азербайджан очень современный, но в то же время страна со своими традициями и культурой".

У себя на родине в Польше Мартин Джаваншири работает инженером.