О визите армянских журналистов в Баку

Взаимные визиты армянских и азербайджанских журналистов ожидались давно, поскольку это является также в некотором смысле договоренностью, достигнутой на официальном уровне, и, естественно, международные посредники попытались по возможности сдвинуть что-либо с места – хотя бы в одном направлении. И, поскольку вопрос был в повестке переговоров, то, наверное, это был самый легко реализуемый вопрос. Об этом в интервью армянским СМИ заявил председатель Ереванского пресс-клуба (ЕПК) Борис Навасардян.

«Можно объяснить это тем, что, возможно, подумали, что есть, естественно, круги в Азербайджане и Армении, которым это не нравится, и с их стороны могут быть проведены различные подготовительные работы, провокационные действия. В любом случае, полагаю, что такие провокационные действия, которые могут проявиться в виде пикета, более опасны, когда общества начинают сомневаться, почему они держат это в секрете. Весьма вероятно, что от позитивного воздействия они могут получить весьма негативную реакцию», - сказал он.

Вместе с тем, Навасардян допустил, что данные визиты просто нацелены на заполнение документов, а не на мирный процесс.

«Да, полагаю, что для посредников в данном вопросе было важно не столько содержание, сколько сам факт, что, мол, смотрите, мы сумели сделать это. В любом случае, независимо от того, какие игры ведутся за этим, надеюсь, что журналисты наилучшим образом выполнят свой профессиональный долг, который может открыть определенную дорогу для будущего. Несмотря на отношения между Арменией и Азербайджаном и нахождение переговорного процесса в тупике, страны и населения этих стран должны знать друг о друге», - сказал он.

В то же время никакой информации о визите, который планировался на 17-18 ноября, нет. Госструктуры с той и с этой стороны хранят молчание.

Директор ИА Turan Мехман Алиев провел сегодня телефонную беседу с директором армянского информационного агентства ARKA Константином Петросовым на эту тему.