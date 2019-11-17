Рамиз Мехтиев продолжает международные встречи

Как сообщает пресс-служба Академии, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием связей между академиями наук Азербайджана и Грузии.

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подчеркнул, что в Азербайджане на государственном уровне уделяется особое внимание развитию связей с соседней и дружественной Грузией.

Вице-президент Национальной академии наук Грузии, академик Роин Метревели рассказал о своих встречах с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Также он отметил, что имеются широкие возможности для еще большего развития научного сотрудничества в области общественных и гуманитарных наук.