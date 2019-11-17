В Багдаде демонстранты прорвались к «Зеленой зоне»

Участники антиправительственных акций в Багдаде вновь блокировали мост Аль-Ахрар - основную транспортную артерию столицы, ведущую к так называемой Зеленой зоне, где расположены правительственные здания и дипмиссии, сообщает Anadolu.

Накануне демонстранты отступили от центральной площади Тахрир из-за вмешательства сил безопасности, однако, начиная с полуночи, возобновили попытки сбора в центре Багдада. Участники акций прорвались к мосту Аль-Ахрар и соорудили на нем баррикады, несмотря на активное применение полицией шумовых гранат и слезоточивого газа.

Ранее столичная полиция установила на мосту бетонные барьеры, перекрыв демонстрантам доступ к Зеленой зоне. Часть моста занимают силы безопасности, другую - демонстранты.

Участники антиправительственных акций продолжают занимать мосты Синек и Республики через Тигр, ведущие к Зеленой зоне.