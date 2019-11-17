Пресс-конференция Джема Йылмаза в Бакинском Конгресс-центре (18+)
Наконец-то долгожданное событие произошло - в Баку приехал известный турецкий комик Джем Йылмаз, которого в столице Азербайджана ждали тысячи поклонников.
Знаменитый турецкий шоумен встретился со СМИ в Бакинском Конгресс-центре. Представители телеканалов и сайтов страны приняли участие в пресс-конференции и задали свои вопросы, среди которых прозвучал и такой. Хотя шоумена не раз приглашали в Баку, однако соглашение не было достигнуто. Так почему же Джем Йылмаз положительно ответил на предложение TOPAZ?
На что Джем Йылмаз ответил: «Хороший вопрос. Да, я получил много предложений в Баку за последние годы, но подход TOPAZ ко мне и моей команде был очень профессиональным. Я выяснил, кто это, моему вниманию предстала компания, вызывающая доверие, и я решил приехать в прекрасную страну Азербайджан посредством TOPAZ».
17 ноября Джем Йылмаз посетил Аллею почетного захоронения и мемориал, возведенный в честь турецких шехидов на Аллее шехидов, почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.
Джем Йылмаз, известный своими юмористическими выступлениями, снялся во множестве комедийных фильмов, входит в список самых выдающихся деятелей турецкого шоу-бизнеса. Концертная шоу-программа Джема Йылмаза была организована при поддержке бренда TOPAZ.
Являясь торговой маркой ЗАО Caspiantech (ранее ЗАО Azərinteltek), TOPAZ начал свою деятельность в 2011 году как первый и единственный законный оператор спортивных ставок в Азербайджане. С самого начала своей деятельности «TOPAZ» активно занимался развитием спорта, в 2012-2019 годах выступил спонсором премьер-лиги Азербайджана. Кроме этого, работая над множеством проектов, он внес значительный вклад в развитие различных видов спорта в Азербайджане.