На Каспии пропал брат высокопоставленного сотрудника SOCAR

На эстакаде Апшеронского управления по добыче нефти и газа упал в воду и пропал без вести Ильгар Шарифов, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, инцидент произошел, когда Ильгар Шарифов ловил рыбу.

По данным издания, пропавший без вести является братом начальника Управления финансов и учета SOCAR Вугара Шарифова.

В свою очередь, глава пресс-службы SOCAR Ибрагим Ахмедов в своем комментарии Qafqazinfo заявил, что пропавший без вести Ильгар Шарифов является работником не SOCAR, а ООО Azgerneft.

«Он пропал без вести два дня назад на эстакаде Апшеронского управления по добыче нефти. Соответствующие органы продолжают поиски пропавшего», - сказал Ибрагим Ахмедов.