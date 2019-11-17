Азербайджанец, которого подписал клуб английской Премьер-лиги: «Жду своего шанса…»

Футболист сборной Азербайджана и клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» Ренат Дадашов, выступающий на правах аренды в португальской команде «Пасуш де Феррейра», рассказал о том, как развивается его карьера, поделился своим мнением о прошедшем матче с Уэльсом (0:2) и ожиданиями относительно предстоящей игры со Словакией, передает корреспондент haqqin.az из Братиславы.

«В первом тайме матча с Уэльсом наша команда оставила хорошее впечатление, - говорит Ренат Дадашов. - Увы, опять пропустили со стандартного положения… Но и после этого сборная Азербайджана играла хорошо. Однако затем второй гол влетел в наши ворота, и ребята пали духом. Ну а после перерыва счет на табло довлел над игроками. Во втором тайме сыграли хуже».

Ренат считает, что эпизод с неназначенным пенальти в ворота сборной Уэльса, когда мяч, летевший в ворота, попал в руку валлийскому футболисту, мог бы стать переломным в матче.

«Если бы судья назначил пенальти, то, возможно, смогли бы изменить игру. К сожалению, в отборочных матчах пока нет VAR. Был бы видеоассистент, пенальти обязательно был бы назначен. Я считаю, что это 100-процентный 11-метровый. Реализовали бы его, и, может быть, игра пошла бы совсем по-другому».

В Португалии Дадашов нечасто появляется на поле, обычно выходя на замену. Но нападающий не унывает по этому поводу.

«В прошлом сезоне я играл во второй португальской лиге. В этом сезоне выступаю за «Пасуш де Феррейра» в элитном дивизионе. Разница в уровне очень большая. Тут мы играем против таких команд, как «Бенфика», «Спортинг», «Порту».

Мне еще 20 лет. Да, я не всегда попадаю в состав. Для меня сейчас важна каждая минута, проведенная на поле. Хочу, чтобы моя карьера развивалась.

Я постоянно на связи с представителями «Вулверхэмптона». Они интересуются моими делами, следят за тем, как часто я играю. У меня с «Вулверхэмптоном» 4-летний контракт. Не знаю, когда меня вернут из аренды. Надо много работать, чтобы заиграть в английской Премьер-лиге».