Украина и Турция расширят военное сотрудничество в Черном море

Украина и Турция договорились укрепить сотрудничество военно-морских сил двух стран в акватории Черного моря. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.

Данное решение было принято в ходе переговоров представителей военно-морских сил Украины и Турции, которые состоялись в Одессе. В ходе разговора заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов и представители турецкой делегации обсудили возможность проведения совместных военных учений.

Кроме того, Киев поднял вопрос о совместной подготовке личного состава военно-морских сил двух стран, в рамках которого украинские моряки могут получить возможность пройти обучение в учебных заведениях ВМС Турции. Украинская сторона также отметила, что необходимость приложения совместных усилий для стабилизации ситуации в Черном море объясняется «угрозой со стороны России».