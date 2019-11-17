Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник, 19 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ночью и утром местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 4-6, днем 10-13 тепла, в Баку ночью 4-6, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.
Завтра в западных районах страны преимущественно без осадков, вечером в отдельных северных и восточных районах возможны дожди, на горных территориях - мокрый снег. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 10-17 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.