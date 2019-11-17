Порошенко могут лишить депутатской неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГБР.

Как пишет Лента.ру, расследование ГБР касается возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Эти действия квалифицировали по статьям о насильственном захвате власти и злоупотреблении судебным положением.

Кроме того, ГБР направило в Генпрокуратуру ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с политика и привлечении его к уголовному делу. Надзорное ведомство должно получить соответствующее разрешение в Верховной Раде.

В ведомстве пояснили, что информация о направленном в прокуратуру документе раскрыта в связи с «высоким вниманием общества к состоянию расследования уголовных производств», участником которых является Порошенко. Всего ГБР открыло 12 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.