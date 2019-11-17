Пакистан успешно испытал ракету «Шахин-1»

Вооруженные силы Пакистана успешно испытали баллистическую ракету собственной разработки «Шахин-1» класса «земля-земля", способную поражать цели на расстоянии до 650 километров.

«Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты «Шахин-1», способной доставлять все типы боеголовок на расстояние до 650 километров. Пуск был осуществлен в целях обеспечения оперативной готовности командования стратегических сил армии», - говорится в сообщении пресс-службы армии Исламской Республики в Twitter.

Испытание ракеты «Шахин-1» состоялось спустя несколько дней после того, как ВС Индии провели тестовый пуск собственной ракеты «Агни-2», способной доставлять ядерный заряд.