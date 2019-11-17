Новые протесты в Грузии назвали незаконными

Митинг в Тбилиси, который начался 17 ноября перед зданием парламента, позднее принял противозаконный характер — в частности, некоторые собравшиеся блокировали все входы законодательного органа, говорится в заявлении МВД Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что вместе с тем политические лидеры открыто призывают сторонников препятствовать работе парламента. Несмотря на призывы и предупреждения со стороны МВД, «свобода собраний и выражений вышла за рамки закона», подчеркнули в министерстве.

Накануне парламент Грузии не смог принять поправки в Конституции, которые подразумевают переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Протестующие требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.