В Словакии перекроют улицы из-за сборной Азербайджана

Завтра, в день отборочного матча Евро-2020 между футбольными сборными Словакии и Азербайджана, в словацком городке Трнава перекроют движение на улицах у стадиона Антона Малатинского, на котором пройдет игра, передает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт города.

Отборочный матч – большое событие для 70-тысячной Трнавы. Объявлено, что в связи с предстоящей игрой будет полностью перекрыто движение на улице Спортивная, а также частично – на улице Колларова.

Матч Словакия – Азербайджан начнется в 23:45 по бакинскому времени.