Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США прошли в магистратском суде лондонского округа Вестминстер. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог.

Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря, передает РИА Новости.

Ассанж был одет в голубой джемпер и светлые брюки. Он был небрит и во время слушаний был в очках. Подсудимый со скучающим видом слушал выступления сторон и слова судьи.

Суд попросил подтвердить имя и дату рождения Ассанжа, судья напомнила, что сегодняшние слушания являются необходимой административной процедурой в делах по экстрадиции, когда подсудимый должен появляться в суде не реже одного раза в 28 дней.

"Господин Ассанж, вы предстали сегодня перед судом в рамках обязательной процедуры. Если у сторон нет дополнительных заявлений, то мы будем следовать уже утвержденному графику. Следующие технические слушания назначены на 19 декабря, слушания-консультации по процедуре рассмотрения дела пройдут 13 декабря", - сказала судья.

Адвокат Ассанжа Гарет Пирс заявила, что Ассанж плохо себя чувствует, не имеет доступа к компьютеру и попросила смягчить условия содержания. Судья ответила, что не располагает юрисдикцией для этого и отклонила просьбу.

Сегодняшние слушания продлились четыре минуты.