Москва передала Киеву задержанные корабли

Россия сегодня вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», задержанные год назад в Керченском проливе, сообщает «Медуза» со ссылкой на МИД РФ.

«Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Команда суден - 24 украинских моряка вернулись на родину еще 7 сентября в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.