Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время. Популярная европейская лотерея Евроджекпот разыгрывает огромный джекпот - €90 миллионов, и это максимальная отметка европейского джекпота!

Уже на этой неделе кто-то их жителей Азербайджана может стать евромиллионером, крупнейшие европейские лотереи разыгрывают грандиозные призы, 123 миллиона и 90 миллионов евро.

Но это еще не все – крупнейшая межнациональная европейская лотерея ЕвроМиллионы разыгрывает €123 миллиона уже в этот вторник.

Главный приз лотереи Евроджекпот продолжает расти, и по итогам последнего розыгрыша достиг €90 миллионов. Это – верхний предел джекпота, что означает, что деньги обязательно кому-нибудь достанутся, с большой вероятностью уже в эти выходные.

10, 19, 24, 30, 39 и «счастливые номера» 4 и 2 — вот числа, победившие в последнем тираже. Они могли принести счастливому игроку €90 миллионов, но их никто не угадал. Каждому из двоих игроков, поделивших приз второй категории, пришлось довольствоваться «всего» 1,6 миллиона евро.

И на этой неделе, нескольким счастливчикам удастся сорвать крупнейшие второстепенные призы, даже если все семь номеров не угадает никто. Дело в том, что по правилам лотереи Евроджекпот, по достижении главного приза максимальной отметки, все дополнительные призовые средства при каждой следующей аккумуляции распределяются между победителями второй призовой категории!

Евроджекпот – что это за лотерея и как можно в нее выиграть?

Евроджекпот – одна из новейших лотерей Европы. Ее первый тираж был проведен весной 2012 года. Лотерея быстро завоевала популярность как среди жителей стран-участниц, так и у игроков со всего мира. Одна из главных причин такого успеха – более высокие, по сравнению с другими лото, шансы на выигрыш. Кроме главного приза, в лотерее есть еще 11 дополнительных призовых категорий, вероятность выигрыша в которых начинается от 1 к 42.

Главный приз каждого розыгрыша составляет от 10 до 90 миллионов евро. Так как у Евроджекпота существует верхний предел, при достижении джекпотом суммы в 90 миллионов он должен быть выигран. В таких случаях, если никто не угадывает комбинацию из 7 чисел, деньги переходят в следующую призовую категорию, и так далее, до выявления победителя или победителей. По данным сайта theLotter.com, такая ситуация повторяется в нынешнем году лишь второй раз. В августе 90-миллионный джекпот достался группе игроков из Финляндии.

Ближайший розыгрыш пройдет в пятницу, в 21.00 по Хельсинки, и жители Азербайджана тоже могут принять в нем участие.

Как играть в лотерею Евроджекпот онлайн?

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Евроджекпот, не обязательно находиться в одной из стран-участниц или даже выходить из дома. С помощью сервиса theLotter.com вы можете приобрести лотерейный билет онлайн! Все, что вам надо сделать, это зарегистрироваться на сайте, а затем выбрать 5 номеров в диапазоне 1-50, а также 2 дополнительных «счастливых номера» в диапазоне 1-10.

Представители сайта приобретут лотерейный билет с выбранными вами номерами и загрузят его отсканированную копию в вашу учетную запись, так что вы сможете узнать, выиграли ли вы джекпот, как только результаты лотереи появятся на сайте.