Названы самые опасные для путешествий в 2020 году страны

В следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива. Об этом свидетельствуют данные «Карты туристических рисков» (Travel Risk Map), которая предупреждает о потенциальной опасности за границей в сфере личной безопасности, дорожного движения и медицины, пишет Daily Mail.

В числе лидеров особенно ненадежных для путешественников стран оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по всем трем показателям.