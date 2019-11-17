КСИР пригрозил вмешаться в ситуацию в Иране
Корпус стражей исламской революции пообещал принять решительные меры и вмешаться в случае продолжения нестабильности в стране, говорится в официальном заявлении пресс-службы организации.
"В случае продолжения любого рода угроз безопасности и действий по нарушению стабильности, будет дан решительный ответ", - цитирует заявление КСИР ISNA.
Кроме того, официальный представитель правительства страны Али Рабии подтвердил гибель нескольких правоохранителей в ходе беспорядков в Иране.
"К сожалению, ...несколько сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению и погибли мученической смертью", - сказал Рабии в ходе пресс-конференции.