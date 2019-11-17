Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:10

Как там говорил Лев Толстой? «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастна по-своему»… Толстой, конечно, великий классик, но – он не всегда прав. Бывает все наоборот - когда все несчастные семьи – одинаково несчастны и похожи друг на друга как две капли воды. Особенно, если это семьи игроманов… Они, действительно, не просто похожи, но и практически копируют друг друга. Картина везде одна – член семьи, как правило, молодой человек начинает играть - в тотализаторе, в слот-клубе, в казино, в онлайн-играх. На первом этапе даже что-то выигрывает, теряя осторожность и забывая великую народную мудрость - «Если хочешь выиграть в казино – купи его».

Затем начинаются проигрыши, затем следуют отчаянные попытки исправить положение, «вот сейчас еще одна ставка, и верну все проигранное», потом ставка за ставкой и в конце этой картины – тоже одно и то же... Растраченные сбережения, просроченные кредиты, долги всем вокруг, проданное золото, машины, дома.. И, самое главное, в конечном итоге - ни одного шанса на то, чтоб выйти из этого абсурда в плюсе – если у игромана сохранилось недвижимое имущество и крыша над головой, можно считать, что ему крупно повезло. И это вовсе не случайно. Хотите увидеть, как работает индустрия азартных игр в развитых странах? Посмотрите великолепные фильм Мартина Скорсезе «Казино» с участие Роберта Де Ниро и Шэрон Стоун. А потом задайте себе вопрос: уж если в США, в Лас-Вегасе творится такое – представьте себе уровень беспредела в постсоветском игорном бизнесе... Как известно, игровые автоматы и оборудование для казино, а также компьютерные программы для онлайн-игр, приходят заказчику ненастроенными – владелец должен сам установить в нем уровень возможности выигрыша - один на 100, или один на 100 млн. А теперь посмотрите на уровень воротил игорного бизнеса и представьте себе на какой процент выигрыша они настраивают оборудование программы. Болезнь – игромания – захватывает постсоветское пространство как саранча... Прибыли компаний, занимающихся азартными играми растут как на дрожжах, а вместе с этим растет и число семей, потерявших все.

Было бы странно, если бы эта зараза обошла Южный Кавказ.. В нашем регионе много горячих, нетерпеливых молодых людей, которым подавай все сейчас, много, и быстро... Если в развитых странах народ рационален, не тратит деньги попусту, и если проигрывает, то немного, так, чтоб не было обидно, то в наших краях в ход идут последние ресурсы... Есть в этом нечто исключительно мерзкое - матери работают в поте лица за рубежом, присылают своим дурням-сыновьям деньги, а они тратят их на обогащение каких-то паразитов. При этом очень часто многие не понимают сути проблемы. Как правило, внимание общественности и все ее возмущение сконцентрировано на крупных казино, которые считаются главным рассадником порока. Но пример Грузии, где крупные казино привлекают сотни тысяч туристов, наглядно показывает – для местного населения, для простолюдинов, не имеющих миллионных доходов, настоящая опасность – это вовсе не крупные казино. Большинство бездельничающей молодежи не впускают даже за порог таких фешенебельных заведений. Главные разрушители семей в нашем регионе – это маленькие слот-клубы, тотализаторы и, конечно, в первую очередь – онлайн-казино... Всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Страна могла принять волевое решение и запретить азартные игры, и худо-бедно этот запрет можно было осуществить. Нет, конечно, были и подпольные казино, и уличные азартные игры, но масштаб все же был не тот. Всю эту картину, преимущественно из 90-х и 2000-х годов, смыло как океанской волной благодаря техническому прогрессу. Сегодня для того, чтоб проиграть все на свете совсем не нужно идти в казино или клуб игровых автоматов. Остаться без гроша в кармане и без крыши над головой сейчас можно, не выходя из дома, посредством интернета. Конечно, и на интернет в случае чего может найтись управа, но сделать это в разы сложнее, интернет – это не кирпич, а желе, которое сложно ухватить. Любые ограничения в доступе к сайтам азартных игр всегда можно обойти, технических возможностей для этого – вагон и большая тележка. Власть государства над игорным бизнесом подошла к концу – казино в реальной жизни теперь стали достоянием богачей, для которых это образ жизни... Все остальные – в интернете. В итоге, если до недавнего времени страны с разрешенными азартными играми считались более уязвимыми, чем страны где они запрещены, то сейчас интернет поставил всех в один ряд. Более того, страны с разрешенными азартными играми в выигрыше – они, по крайней мере, имеют возможность привлечь сотни тысяч богатых туристов… Тогда как страны с жесткой политикой такого преимущества лишены, а игроманов там столько же. Вот он, интернет...