Футболисты сборной Словакии: «Азербайджан не подарит нам очки»

Как известно, в заключительном отборочном матче Евро-2020 Словакии нужно обязательно обыграть Азербайджан и надеяться, что в параллельной игре Уэльс и Венгрия сыграют вничью. Только в таком случае словаки займут в группе 2-е место и напрямую попадут в финальную стадию. В противном случае Словакии придется в марте следующего года играть в плей-офф Лиги наций.

Футболист сборной Словакии и миланского «Интера» Милан Шкриньяр считает, что его команде придется нелегко в завтрашнем матче против Азербайджана. По его мнению, крупная победа со счетом 5:1 в первой игре Баку может быть обманчивой.

«Я верю, что мы выйдем из группы, - говорит Шкриньяр. - Я надеюсь, что кто-то наконец-то поможет нам, потому что, как я помню, нам до сих пор ни разу не везло в таких ситуациях. Мы начнем игру с Азербайджаном с желанием победить, но это будет непросто. Да, в Баку мы добились легкой победы, однако в той игре мы забивали ударами с дальней дистанции, что нам не удавалось ранее. Поэтому пусть итоговый счет 5:1 не вводит в заблуждение. Мы знаем, что матч с Азербайджаном будет трудным, но мы надеемся занять 2-е место в группе и выйти на Евро-2020 без участия в плей-офф Лиги наций».

Лидер сборной Словакии Марек Гамшик не надеется на то, что команда Азербайджана легко отдаст 3 очка в завтрашней игре.

«На этом уровне никто очки не дарит, - говорит бывший полузащитник итальянского «Наполи», ныне выступающий за китайский «Далянь Ифан». - Мы должны быть полностью сосредоточены на протяжении всей встречи. Нам нужно хорошо восстановиться после поражения от Хорватии и обыграть Азербайджан. Тренерский штаб и запасные игроки будут следить за тем, как проходит матч Уэльс – Венгрия, но тем, кто будет на поле, нужно думать только о матче с Азербайджаном».

«Мы знаем, что должны победить Азербайджан, и сделаем все для этого. А повлиять на ход игры в Кардиффе мы не можем», - заявил полузащитник Роберт Мак, который пропустит завтрашнюю игру из-за дисквалификации.