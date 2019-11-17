МИД России призвал готовиться к новым санкциям

После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены. Об этом заявил директор Второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает РИА Новости.

«Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым. В палате общин открыто обсуждается возможность введения в будущем дополнительных национальных санкций в отношении российских компаний», — сказал дипломат. Он добавил, что такая риторика вызывает у Москвы недоумение.

В июне Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за событий на Украине. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.