Премьер-министр Кувейта отказал эмиру
Исполняющий обязанности премьер-министра Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах отказался от предложения эмира сформировать новое правительство страны, сообщает телеканал Al Arabiya.
Как отмечает телеканал, и.о. премьера "поблагодарил главу государства за оказанную честь, однако извинился за то, что не сможет принять его предложение о формировании нового правительства". О причинах своего отказа шейх Джабер не сообщил.
Как сообщили кувейтские СМИ, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах через несколько часов выступит с обращением к нации по поводу сложившейся ситуации вокруг правительства.
14 ноября кувейтский лидер принял отставку правительства страны и поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Как заявил официальный представитель кувейтского правительства, отставка действующего кабинета министров направлена на "реорганизацию его работы".