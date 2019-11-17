Премьер-министр Кувейта отказал эмиру

Как отмечает телеканал, и.о. премьера "поблагодарил главу государства за оказанную честь, однако извинился за то, что не сможет принять его предложение о формировании нового правительства". О причинах своего отказа шейх Джабер не сообщил.

Как сообщили кувейтские СМИ, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах через несколько часов выступит с обращением к нации по поводу сложившейся ситуации вокруг правительства.

14 ноября кувейтский лидер принял отставку правительства страны и поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Как заявил официальный представитель кувейтского правительства, отставка действующего кабинета министров направлена на "реорганизацию его работы".