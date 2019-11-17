«Азерэнержи» открывает дорогу молодым специалистам

Руководство ОАО «Азерэнержи» для того, чтобы достичь целей, указанных главой государства в связи с перспективами развития энергосистемы, в целях выдвижения молодых кадров и создания условий для профессионалов, уделяет особое внимание кадровому вопросу, говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества.

Так, в последние месяцы началась подготовка специальной концепции, которая включает в себя создание Учебного центра для подготовки кадров, непрерывное образование, устойчивое развитие людских ресурсов и другие вопросы. Помимо этого, в целях повышения профессиональных знаний и навыков сотрудников электростанций и электросетей организованы 18 курсов повышения квалификации и 13 подготовительных курсов. К курсам повышения квалификации привлечены 220 человек, а к подготовительным курсам – 136 человек.

Кроме того, 5 человек компанией Wartsila были отправлены в Финляндию на курсы по повышению квалификации по специальности "контрольно-измерительные приборы и автоматика". В тоже время представители компании General Elektrik и компании АВВ организовали в Азербайджане специальные курсы, к которым были привлечены 29 человек. Готовится также план для начала с 20 ноября специализированного учебного курса во всех технологических цехах электростанций.