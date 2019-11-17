«Развитие Нахчыванской Автономной Республики всегда находится в центре нашего внимания. Меня очень радует работа по благоустройству, которая ведется в республике. Нахчыван в большой степени развился за последние годы, предприняты большие шаги как в социальной и экономической сферах, так и в направлении укрепления промышленного потенциала. Это очень радует». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым.

Ильхам Алиев напомнил, что Нахчыван долгие годы живет в условиях блокады и с трех сторон окружен врагом. Но, несмотря на это, республика живет, усиливается и продолжает большой путь развития.

Президент Ильхам Алиев также спросил у Васифа Талыбова о том, какая работа была проведена в связи с организацией обеспечения горных постов.

«Можно сказать, что ко всем ним проведены дороги. Есть некоторые посты, обеспечение которых проводится в августе-сентябре. Со всеми постами у нас имеется связь. Их обеспечение с излишками обеспечено до июня следующего года и нет никаких проблем в их деятельности», - сказал Васиф Талыбов.