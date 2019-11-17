В Тбилиси протестующим предъявили ультиматум

Демонстранты, которые блокируют входы в парламент, в течение 30 минут должны освободить их и проезжую часть на прилегающих улицах, заявил журналистам замглавы департамента патрульной полиции МВД Грузии Каха Бухрадзе.

"Они (протестующие) в течение получаса должны освободить проезжую часть и входы в парламент. Это противозаконно. В противном случае будут приняты законные меры", - сказал он.

Sputnik Грузия сообщает, что митингующих призвали открыть проезжую часть у входов в парламент, но получили отказ. Полицейские несколько раз объяснили митингующим, что блокирование входов в парламент выходит за рамки свободы выражения и, соответственно, является нарушение закона. Неподалеку от парламента мобилизованы дополнительные силы МВД в спецобмундировании.