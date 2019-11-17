Пхеньян отказался от "бессмысленных" встреч с Трампом

Северная Корея больше не заинтересована в "бессмысленных" переговорах с США, чтобы президенту Дональду Трампу "было чем похвастаться". Официальные лица страны призвали положить конец так называемой политике враждебности, если Соединенные Штаты хотят диалога.

Как пишет MIGnews, комментарий старшего северокорейского чиновника Ким Че Гвана, бывшего вице-министра иностранных дел, появились после того, как Трамп на выходных призвал лидера КНДР Ким Чен Ына "действовать быстро" и намекнул на очередную встречу.

Ким Че Гван в своем заявлении, переданном государственным информационным агентством KCNA, сказал, что видел сообщение Трампа от 17 ноября в Твиттер, но добавил, что, несмотря на три встречи между лидерами с июня прошлого года, ничего не изменилось.

"Мы больше не заинтересованы в переговорах, которые не приносят нам пользы", - сказал он, добавив: "Мы ничего не дадим президенту США, чем он мог бы похвастаться, поскольку мы ничего не получили взамен, и мы хотим получать выгоды от достижений, которые президент Трамп зачисляет себе".