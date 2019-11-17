Сторонники террористической Рабочей партии Курдистана забросали камнями и коктейлями Молотова российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏, пишет «Лента.ру».

На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он начинает гореть. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября. В мероприятии задействовали порядка 50 единиц техники. 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.