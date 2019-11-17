В Турции задержаны сотни нелегалов

В турецкой провинции Чанаккале задержаны 385 нелегальных мигрантов, сообщает Anadolu

Сообщается, что среди задержанных граждане Афганистана, Сирии, Ирана, а также ряда африканских стран. Все задержанные будут депортированы из Турции.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.