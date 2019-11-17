Саргсяна допросят из-за апрельской войны

Комиссия по расследованию событий апрельской войны 2016 года намерена пригласить на заседание экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом в понедельник сообщил председатель комиссии, депутат от фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян, сообщает Новости-Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 мая заявил о том, что настало время для парламентского расследования причин апрельской войны 2016 года в Карабахе. 31 мая спикер НС Армении Арарат Мирзоян сообщил о создании парламентской комиссии по расследованию событий апрельской войны 2016 года. Полномочия данной комиссии будет осуществлять постоянная парламентская Комиссия по вопросам обороны и безопасности НС.

"Мы каждый день, после каждого заседания приближаемся к его приглашению", - сказал Кочарян.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Саргсян приглашен под самый конец деятельности комиссии, депутат ответил утвердительно.

При этом глава комиссии отметил, что выводы комиссии позволят получить полное представление о событиях трехлетней давности и отметил, что все заключения будут сделаны исключительно на основе доказательств.

На вопрос о том, возможно ли, что комиссия передаст в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовных дел, Кочарян заявил, что сможет ответить, "когда перейдем к заключительному этапу".