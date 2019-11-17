США могут ввести санкции против Египта

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию СМИ о возможных санкциях против Египта.

По его словам, Вашингтон может резко отреагировать на сделку Каира по закупке у России истребителей Су-35.

В частности, США пригрозили оставить Египет без американского военного оборудования и ввести другие торговые ограничения.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что о вероятности санкций предупредили Египет госсекретарь США Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер Власти. По их заявлению, крупные оружейные сделки с РФ осложнят сотрудничество США и Египта в оборонной сфере.