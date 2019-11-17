Издевавшегося над женой-азербайджанкой мужчину осудили в России

Согласно информации, обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в материальной зависимости от виновного) и семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (высказывание угрозы убийством). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Усинска.

В Республике Коми Усинский городской суд 18 ноября вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, издевавшегося над своей супругой – гражданкой Азербайджана, сообщает агентство «Комиинформ».

Установлено, что в период с октября 2015 года по февраль 2018 года ранее судимый уроженец Ростовской области, проживая со своей молодой супругой (на момент совершения преступлений ей было 17 лет) из личных неприязненных отношений к потерпевшей, обусловленных реакцией на ее призывы задуматься над своим поведением и продолжить жить вместе с семьей, наносил ей побои, причиняя физические и моральные страдания.

При этом девушка, будучи несовершеннолетней, была беременна и находилась в материальной зависимости от супруга. Установлено 17 фактов избиения, при этом во время нанесения побоев высказались угрозы убийством.

В прокуратуре отметили, что избиения и угрозы имели место не только в отношении беременной девушки, которая являлась гражданкой Азербайджанской Республики, но и совершались в присутствии новорожденного ребенка – сына подсудимого.

Суд, согласившись с доводами стороны обвинения, учитывая, что он уже отбывал наказание в виде условного осуждения, признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил окончательное наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.