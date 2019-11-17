Путин и Макрон обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате", - говорится в сообщении Кремля.

Президенты РФ и Франции считают, что проведение такого саммита должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений. "С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений", - передает пресс-служба Кремля.

"В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", - отмечается также в сообщении пресс-службы российского лидера.