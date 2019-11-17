В Иране пытались убить представителя Хаменеи

Иранские силовики сегодня предотвратили покушение на представителя верховного лидера Ирана Али Хаменеи в провинции Йезд, сообщает агентство ISNA со ссылкой на офис представителя.

Сообщается, что в ночь на понедельник несколько боевиков, вооруженных холодным оружием, попытались проникнуть в дом Насери Язди и совершить нападение.

Силовикам удалось предотвратить покушение и задержать четверых подозреваемых, еще нескольким злоумышленникам удалось скрыться.

В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек. Иранские СМИ сообщают, что число задержанных в ходе протестов достигает тысячи человек. Власти ИРИ сообщили о гибели нескольких сотрудников правоохранительных органов.