Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:59

Подавляющее большинство гражданского недовольства в Азербайджане ныне вызывают банки и стройкомпании, в судах количество рассматриваемых споров между ними в разы больше прочих дел. И если основная часть конфликтов с банками касается кредитов, то со стройкомпаниями - неоднократная продажа одного помещения нескольким лицам. В этом смысле случай, о котором мы поведаем (в предыдущих публикациях мы касались прочих аспектов этого дела), уникален. Пострадавшие - предприниматели, пострадавшие благодаря совместным действиям и банка, и стройкомпании. Такого в новейшей истории Азербайджана, пожалуй, еще не было. Воистину, фантазия у зла безгранична. И союзники тоже. Великий азербайджанский поэт Мирза Шафи Вазех писал: «Добру и злу дано всегда сражаться. И в вечной битве зло сильнее тем, Что средства для добра не все годятся, Меж тем, как зло не брезгует ничем».

Кстати, в этом году Халг Банк в рамках проекта «Халг Аманаты» издал полное собрание сочинений Вазеха. Честь и хвала банку, с помощью которого с творчеством великого поэта могут сегодня ознакомиться далеко за пределами страны! Но было бы, пожалуй, лучше, если руководство банка наряду с трепетным отношением к обложке и прочим аспектам формы изданий внимательнее вчитывалось и в суть стихов великого поэта. А это как раз касается его профессиональной деятельности. Именно Халг Банк с фирмой «Марс-М» совершили неправедность в отношении двух десятков бизнесменов. Более 10 лет назад фирма начала воздвигать пятиэтажный торговый центр «Yasmin» на улице Самеда Вургуна площадью более 16000 кв. м. И по ходу строительства, как у нас водится, начала продавать помещения предпринимателям по обычным договорам (без регистрации в Госреестре недвижимости). С 2009 года десяткам предпринимателей было продано всего более 2000 кв. м., стоимостью в миллионы манатов. «Марс-М» смогла каким-то путем даже зарегистрировать недостроенный торговый центр. Но тут пошла навстречу пожеланиям стройкомпании, и это - первая тревожная странность этого дела. Разумеется, собственники помещений «Yasmin» не были поставлены в известность об этом, иначе, они потребовали бы регистрацию и своих объектов. И боясь как бы их помещения не были повторно проданы другим лицам, как это у нас бывает, они начали ремонтировать свои помещения, а некоторые начали бизнес-деятельность, получив от налоговых органов код бизнес-объекта. Что после этого им могло угрожать?! Но горький сюрприз подкрался неожиданно. Владельцам «Марс-М» предварительная регистрация объекта нужна была, чтобы закложить его в банк и получить кредит. И с октября 2013 года по май 2014 года фирма, заложив торговый центр вместе с проданными помещениями, получила в Халг Банке 14 млн. манатов с целью оплаты других кредитов и продолжения строительства. Не обращая внимания на письма банка с требованием выплатить долги, после первой девальвации компания получила от Халг Банка еще 17 млн., но долларов. Цель кредита за два года так и не изменилась. Зато поменялась валюта, что выглядит особенно странным в этой и без того странной истории. Ведь другие компании после девальвации старались избавиться от долларовых кредитов. К тому же внешний оценщик «Roveks Konmark» как раз и оценил «Yasmin» по рыночной цене в 30 млн. манатов (чуть более 17 млн. долларов) - соразмерно сумме кредита.

Надо ли говорить, что в итоге «Марс-М» не вернул ни копейки. Формальный повод - последующая девальвация маната. Банк же начал судебную тяжбу, требуя возврата кредита и обращения взыскания на предмет залога (ипотеки), т.е. сам торговый центр. Судебные баталии длились 3 года, и Бакинский административно-экономический суд №1 постановил, что «Марс-М» должен заплатить банку вместе с процентами и пени 19,5 млн. долларов, на торговый центр надо обратить взыскание. И только после этого собственники объектов– Кенуль Гаджиева и Афет Агазаде узнали о том, что торговый центр вместе с их объектами подлежит взысканию в пользу банка и подали апелляционную жалобу. В апреле 2017 года Бакинский апелляционный суд, в целом оставив в силе решение суда первой инстанции, удовлетворил жалобу Гаджиевой и Агазаде, постановив, что взыскание недопустимо в отношении их объектов - ипотека в этой части недействительна. Через полгода и Верховный Суд оставил это решение в силе. Для Халг Банка потеря вроде небольшая - всего два небольших объекта. Но это решение могло стать прецедентом для прочих потерпевших собственников. К тому же, некоторые из них уже стали обращаться в суд, который признавал их право владения и пользования. Видя сложность ситуации, банк обратился в Конституционный Суд с просьбой признать за собой право на торговый центр полностью. И жалоба банка была удовлетворена. Конституционный Суд, отменив решение Верховного Суда, не стал вдаваться в детали конфликта. А просто указал, что суды общей юрисдикции не учли норму законодательства о принципе достоверности Госреестра недвижимости. Когда лицо, заключая сделку, добросовестно полагается на подлинность и полноту содержания реестра, то его сделка действительна. Принцип общеизвестен в мире, и ссылка Конституционного Суда правомерна. Судам общей юрисдикции теперь предстояло заново рассмотреть спор с учетом этого принципа. Но тут как-то в тени затерялся главный вопрос: а был ли Халг Банк добросовестным, выдавая кредит и заключая договор об ипотеке торгового центра? К сожалению, это не учли Бакинский Апелляционный, а потом и Верховный суды, которые вынесли на этот раз решение полностью в пользу Халг Банка. Мы еще вернемся к вопросу о добросовестности Халг Банка, но пока, со слов предпринимателей, повествуем о том, кто же в итоге оказался крайним в этом мошенничестве. Только после решения Конституционного Суда банк обратился с жалобой в прокуратуру на руководителя «Марс-М» Мархамата Баширова. Почему-то банк понял обман с его стороны только после решения этого органа в июле 2018 года. А не год назад, когда два предпринимателя оспорили решение суда первой инстанции, когда сперва Апелляционный, а потом и Верховный суды удовлетворили их жалобу. Видимо, чтобы «понять», им нужна была победа в суде. Хотя банк мог быть в курсе мошенничества и просто покрывал вначале своего подельника – руководство «Марс-М»? Наверняка, банку дали понять, что кто-то, пусть даже формально должен «ответить за базар» и понести ответственность.

Дело в отношении Баширова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре открыли сперва по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями с тяжкими последствиями: максимальное наказание - 7 лет лишения свободы) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба: максимальное наказание - 10 лет лишения свободы) Уголовного Кодекса. Но оставим в покое статью 308.2, поскольку, по словам адвоката потерпевших Акрама Гасанова, вообще непонятно, как злоупотребление служебными полномочиями Башировым навредило руководимой им компании (диспозиция статьи предполагает злоупотребление «вопреки интересам службы»). Здесь «шьют» эту статью чуть ли не по каждому делу по понятной причине: оно должно как-то оправдать то, что занимается преступлением некоррупционного характера. Поэтому остановимся на основном обвинении – мошенничестве. Сразу вызывает удивление то, что деяние Баширова было квалифицировано не по статье 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба, т.е. более 500000 манат), а по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба - от 50000 до 500000 манат). Собственникам объектов “Yasmin” вкупе причинен ущерб на миллионы манатов, и совершение самого тяжелого мошенничества (не тяжкого, а особо тяжкого преступления) налицо. И максимальное наказание выше – не 10, а 14 лет. Слишком уж гуманно следователи отнеслись к Баширову. Но и это ничто по сравнению с последующим более гуманным отношением следователей. В мае этого года они и вовсе отказались от обвинений по статье 178 (мошенничество), предъявив Баширову обвинение по статье 195.2 (незаконное получение кредита или использование его не по назначению). Прежде чем говорить о содержании данного обвинения, отметим, что максимальное наказание по нему составляет 5 лет лишения свободы. И это уже даже не тяжкое, а менее тяжкое преступление. Иначе вместо того, чтобы изначально квалифицировать деяние Баширова как особо тяжкое преступление (ст. 178.4) следователи даже свое предварительное обвинение в тяжком преступлении (ст. 178.3.2) в итоге переквалифицировали в менее тяжкое преступление (ст. 195.2). И вместе максимальных 14 лет Баширова ожидают всего 5 лет. Кто-то, видимо, оберегает зиц-председателя. Долгое время в отношении него вообще не было жалобы, потом все же заводят уголовное дело, но по более мягкой статье. А в итоге даже ее меняют на вообще безобидную статью. Попытаемся ответить на этот вопрос позже. Пока же отметим, что в результате смягчения обвинения уголовное дело рассматривает не Бакинский суд по тяжким преступлениям, а Ясамальский райсуд под председательством судьи Гусейна Сафарова. Именно такой ход еще не закончившегося процесса пролил свет на многие вопросы. В ходе процесса, в том числе на основе показаний работников банка, выяснилось, что последний кредит на 17 млн. долларов «Марс-М» был выдан при довольно странных обстоятельствах. У компании уже был долг на сумму более 15,5 млн. манатов плюс проценты и пени, а неоднократные письменные обращения банка оставляли без внимания. Но тот же банк после первой девальвации «выдает» фирме еще один кредит на сумму 17 млн. долларов. Но выдал ли? Нет, по сути, банк просто конвертировал первый кредит в доллары (после девальвации этот банк многих клиентов таким способом заставил перевести манатный долг в долларовый). Поэтому и цель кредита осталась прежней: строительство и ремонт торгового центра «Yasmin».

И, наконец, самое интересное. 1 июля 2015 года кредитный комитет филиала Халг Банка принял единогласное отрицательное решение по выдаче кредита с вполне обоснованным решением - «Марс-М» имеет отрицательную кредитную историю, а предыдущий год завершил с убытком. Но на следующий день Наблюдательный совет банка тоже единогласно одобрил выдачу кредита. Без всяких объяснений. Адвокаты потерпевших попросили судью допросить членов Наблюдательного совета, но получили отказ. Суд допросил сотрудников банка, отказавших в выдаче кредита, но не допросил тех, кто его выдал - очень своеобразная логика. В показаниях на суде сотрудники банка неоднократно говорили, что кредит был выдан в соответствии с внутренними правилами банка о кредитовании. Адвокат Акрам Гасанов подал ходатайство о предоставлении этих правил, но судья порекомендовал напрямую обратиться в банк, вот если банк откажет, тогда суд рассмотрит ходатайство. Гасанов обратился в банк, но получил письменный отказ. Судья Гусейн Сафаров также отклонил повторное ходатайство адвоката. Хотя наличие таких правил требуется действовавшими на момент выдачи кредита утвержденными Центробанком «Правилами кредитования в банках». Не удовлетворил судья и ходатайство адвоката о предоставлении кредитного досье, которое тоже должно быть у банка согласно тем же правилам. Вообще, в материалах уголовного дела отсутствует ряд необходимых документов из этого досье. Например, подготовленный банком отчет об оценке платежеспособности заемщика, бизнес-план, заключения подразделений банка о выдаче кредита, заверенный аудитором финансовый отчет заемщика, документы об использовании кредитных средств, отчеты об оценке залога со стороны двух внешних оценщиков (учитывая сумму кредита), отчет о физическом и техническом состоянии предмета залога, строительные документы и и.д. Но адвокат банка Мухтар Мустафаев наотрез отказался предоставлять эти документы (наверное, их просто нет). И это при том, что Халг Банк формально тоже признан потерпевшим. Но не так ведут себя потерпевшие. Потерпевший же, который отказывается предоставлять всю информацию, как минимум, вызывает подозрения. Ну а теперь пришла пора подытожить всю информацию и сделать выводы. Итак, Мархамат Баширов обвиняется в незаконном получении кредита, мол, обманул банк, не сообщив, что часть здания уже продана предпринимателям. В результате пострадали десятки потерпевших - не получивший объект банк, а собственники помещений. Тем не менее, банк почему-то тоже признан потерпевшим. А был ли банк обманут, так ли легко обмануть наши банки? И вот тут впору возвратиться к вопросу о том, был ли Халг Банк добросовестным, когда заключал договор ипотеки на весь торговый центр? Добросовестным является тот, кто предпринял все меры, предусмотренные в законе (не говоря об обычаях делового оборота), но, тем не менее, был введен в заблуждение. Халг Банк таких мер не предпринял. Более того, банк выдал кредит однозначно неуспешному заемщику, что подтверждается хотя бы тем, что кредитный комитет его филиала изначально не одобрил выдачу кредита. «Марс-М» на тот момент уже не возвращал долг банка. Более того, в кредитном досье нет ни бизнес плана, ни адекватного финансового отчета заемщика, а также оценки банком платежеспособности фирмы. Короче, банк осознавал, что кредит возвращен не будет и изначально полагался исключительно на залог торгового центра. И это при том, что «Правила кредитования в банках» запрещают полагаться исключительно на залог.

А этот залог как раз и представляет интерес. Банк просто не мог не знать о том, что существенная часть строящегося торгового центра уже продана. Продажа частей новостроек в стране начинается с закладки фундамента, что всем известно. И «Yasmin» исключения составить не мог. Кроме того, изучив финансовые отчеты заемщика, в банке легко поняли бы, что у стройкомпании просто нет столько денег, чтобы за свой счет отгрохать в центре Баку такое здание. К тому же многие предприниматели уже отремонтировали свои объекты, другие начали там свою бизнес-деятельность. Не видеть это было невозможно - ни банковским работникам (некоторые признали в суде, что видели работающую в здании аптеку), ни внешним оценщикам. Кстати, в деле имеется только одна внешняя оценка торгового центра вместо положенных двух. Так, обманут ли банк Башировым, или он самообманулся, как образно написал еще 200 лет назад уже русский поэт Александр Пушкин: Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! И тем не менее, Баширову вменяется обман банка, в результате которого пострадали предприниматели, купившие объекты в торговом центре «Yasmin». И если Баширов будет приговорен, скажем, к 5 годам лишения свободы, то истинные авторы грандиозного преступного замысла одним выстрелом убьют много зайцев. Во-первых, с банка взятки будут гладки: он обманут, потому все дальнейшие попытки пострадавших предпринимателей доказать недобросовестность (хотя бы по халатности) при заключении договора ипотеки будут тщетны. Во-вторых, зиц-председатель Баширов получит минимальный срок заключения, а значит, некое негласное соглашение с ним будет выполнено. В-третьих, миллионы манатов пострадавшим предпринимателям должен будет выплатить именно ничего не имеющий за душой зиц-председатель. А предприниматели, конечно, останутся ни с чем, на их претензии ответ будет короткий: посадили же виновного, чего еще хотите?..