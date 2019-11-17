Эрдоган: Турции важно будущее народа Сирии, а не ее нефть

Турцию интересует народ Сирии, а не нефть, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на второй Международной конференции омбудсменов в Стамбуле, передает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, некоторые страны занимаются выкачиванием нефтяных запасов Сирии и предлагали Турции быть партнером, однако Анкара отказалась, так как ее не интересуют энергоресурсы страны: «Внешние силы намерены поделить между собой нефтяные ресурсы региона. Турции предложили участвовать в этом процессе. Но Анкара отвергла это предложение, заявив, что для нее важны не ресурсы, а человеческие судьбы».

Эрдоган напомнил, что в Турции находятся 4 миллиона сирийских беженцев и она получила 3 млрд евро от ЕС в качестве помощи.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара не ограничивается намерением отбросить террористов от своих границ и уничтожает их базы в любой точке региона: «Анкара ведет борьбу со всеми террористическими организациями, представляющими угрозу для нацбезопасности Турции и мира, в том числе ИГ, «Аль-Каидой», PKK/YPG... Турция, внося вклад в обеспечение безопасности и стабильности, делает то, что должно было сделать мировое сообщество».