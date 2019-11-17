«Бензиновые протесты» в Иране: десятки погибших, более тысячи задержанных
По меньшей мере 40 человек погибли и сотни пострадали в Иране при попытках подавить беспорядки, причиной которых стало резкое повышение цен на топливо. Среди погибших – несколько сотрудников правоохранительных органов. Reuters сообщает о 1 000 задержанных.
По всей стране отключен интернет. Поэтому, отмечает Радио Фарда, тяжело получить информацию о происходящем в стране.
В городе Исфахан в понедельник был подожжен большой щит с портретом верховного руководителя страны аятоллы Сеида Али Хаменеи. Как утверждают иранские правозащитные организации за рубежом, силы безопасности применяют боевые патроны для разгона демонстрантов наряду с другими спецсредствами, включая слезоточивый газ, передает телеканал Al Arabiya.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что граждане имеют право на протест против повышения цен, но назвал неприемлемыми попытки подорвать безопасность и стабильность государства. Он подчеркнул, что решение поддержано тремя ветвями власти, которые действовали согласно закону. Ранее решение поддержал и верховный руководитель Исламской революции аятолла Али Хаменеи.