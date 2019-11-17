«Бензиновые протесты» в Иране: десятки погибших, более тысячи задержанных

По меньшей мере 40 человек погибли и сотни пострадали в Иране при попытках подавить беспорядки, причиной которых стало резкое повышение цен на топливо. Среди погибших – несколько сотрудников правоохранительных органов. Reuters сообщает о 1 000 задержанных.

По всей стране отключен интернет. Поэтому, отмечает Радио Фарда, тяжело получить информацию о происходящем в стране.