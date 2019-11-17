В Тбилиси протестующих разогнали при помощи водометов есть задержанные; фото; видео
Все входы в парламент Грузии разблокированы, депутаты могут продолжить свою работу, заявило МВД страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Полицейские открыли проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
МВД сообщило, что в ходе акции протеста у парламента задержаны 18 человек.
В понедельник силовики снесли палаточный городок протестующих на проспекте Руставели, до этого правоохранительные органы начали использовать водометы для разгона толпы. После этого один из лидеров оппозиции, экс-мэр Тбилиси Георгий Угулава заявил, что «радикальное пикетирование продолжится».
Как сообщает Sputnik Грузия, перед парламентом проходит митинг. Собравшиеся, около двухсот человек, стоят на тротуаре, полиция не дает выходить на проезжую часть.