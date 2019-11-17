Все входы в парламент Грузии разблокированы, депутаты могут продолжить свою работу, заявило МВД страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские открыли проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.