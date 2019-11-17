В Карабахе подорвался на мине армянский солдат
В оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорно-Крабахском регионе Азербайджана вследствие взрыва мины ранен армянский военнослужащий-срочник.
Военнослужащий – житель общины Чоратан Тавушской области Армении. Об этом армянскому интернет-порталу Tert.am сказал староста общины Берд Арутюн Манучарян.
«Вчера вследствие взрыва мины ранение получил солдат-срочник А.Садян. Его прооперировали... пришлось ампутировать ногу ниже колена»,- сказал староста общины, отметив при этом, что раненого перевезли в госпиталь Ханкенди.