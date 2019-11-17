Нино Бурджанадзе о разгоне акции в Тбилиси: Все это плохо закончится...

"Мы поняли, что нам не довелось иметь правительство, которое заботится о народе, думает о стране. Но можно же адекватно мыслить и не копать фундамент, на котором вы стоите. То, что сейчас сделало правительство, это ведь политическое самоубийство… Это попытка запугать оппозицию, показательно наказать", - сказала Бурджанадзе в эфире грузинского "Главного канала", отметив, что все это плохо закончится как для властей, так и для оппозиции.

Акция протеста не прекращаются в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. С 17 ноября у всех входов в парламент были разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускали в здание. После того как спецназ расчистил территорию у боковых и заднего входов в парламент, ситуацию разрядить не удалось. Митингующие периодически пытаются прорвать кордон полиции, чтобы вновь перекрыть проезжую часть на проспекте Руставели.