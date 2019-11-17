Тренер сборной Словакии: «Азербайджан прибавил, нам надо быть осторожными»

«Все игроки, кроме вратаря Доминика Грифа, здоровы и готовы играть, - говорит Павел Гапал. – Сейчас у нас нет времени думать о поражении от Хорватии, надо сосредоточиться на предстоящей игре с Азербайджаном. Может, нам повезет в этот раз.

Конечно, у нас будет информация о ходе матча Уэльс - Венгрия, но лично я полностью буду сфокусирован на нашей игре. Мы верим в то, что в Кардиффе будет ничья, но мы никак не можем повлиять на ситуацию. Наша задача - взять свои 3 очка. А дальше нам понадобится удача.

У нас не сможет сыграть дисквалифицированный Роберт Мак? Возможно, будут еще изменения. Решим после сегодняшней тренировки. Я в любом случае не буду сообщать игрокам о том, как развиваются события в матче Уэльс – Венгрия. Это может негативно сказаться на игре наших футболистов. Сейчас не все зависит от нас, но мы должны выиграть.

Сборная Азербайджана прибавила по сравнению с нашим матчем в июне. Я смотрел их последние игры. Нам надо быть очень осторожными и выложиться на 100 процентов».