Знаменитый Марек Гамшик: «Азербайджан доставил проблемы всем, кроме нас»

«Было мало времени на восстановление после поражения от Хорватии, но мы в порядке, - говорит Гамшик. - Сегодня у нас будет тренировка. Азербайджан - сильная команда, она доставила проблемы всем соперникам, с кем играла, кроме нас. Потому что мы здорово сыграли в Баку. Постараемся так же хорошо сыграть завтра в Трнаве. Сборная Азербайджана будет играть на контратаках. Это будет уже другая игра, мы должны быть готовы к ней.

Завтра у нас необычный матч. Надо будет следить за тем, что происходит в матче Уэльс – Венгрия. Но нам надо сконцентрироваться на своем матче, выиграть его, а уже потом смотреть, как сыграли соперники в Кардиффе. Нам нужно победить и надеяться на ничью в игре соперников».