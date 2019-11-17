Икрам Нур, автор haqqin.az 20:55

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco 17 ноября начала сбор заявок инвесторов для IPO и объявила диапазон цены размещения. Саудиты интригуют отчаянно. Прежде всего, объявленная стоимость компании находится в диапазоне от стоимости национальной корпорации Саудовской Аравии и составляет от $1,6 до $1,7 триллиона вместо планировавшихся двух. Триста-четыреста миллиардов долларов, когда речь идет о «жемчужине дома Саудов», да и всего, пожалуй, Аравийского полуострова - не самая, казалось бы, значительная сумма. Не удается взять их сейчас - есть шансы отыграть позже.

Важнее здесь другое - до последнего момента казалось, что наследный принц, а фактически главноуправляющий Саудовской Аравией Мохаммед бен Салман преодолел сопротивление оппозиции в династии и IPO Saudi Aramco теперь ничто не остановит. Но каждый раз возникают вроде бы мелочи - там не «срослось», здесь не получилось, там цифры оказались меньше запланированных. Все по отдельности - сущая мелочь и пустяк. Но вот когда непонятности выстраиваются в цепь - стоит серьезно задуматься. Всего Saudi Aramco для начала планирует предложить на саудовской бирже Tadawul - с биржами Юго-Восточной Азии, несмотря на обещания, явно «не срослось» - 1,5% акций, диапазон цен – 30-32 риала, или $8-8,53 за акцию. Стоит напомнить, что первоначальные планы предусматривали, что Aramco продаст около 5% своих акций на двух биржах, с первым листингом в 2% на бирже в Tadawul, а затем еще 3% на зарубежной бирже. Теперь об этом не вспоминают - полтора процента и только на местном рынке. Таким образом, от первичного размещения Эр-Рияд может получить $24 - $25,6 миллиарда, но это пока неточно. Прежде всего потому, что интерес зарубежных инвесторов к компании есть. Но пока их сомнения перевешивают готовность приобретать акции. И этот момент пока непреодолим, именно поэтому команда кронпринца Мухаммеда, отвечающая за IPO, избрала для пробных продаж аравийский рынок ценных бумаг. И, разумеется, Эр-Рияд очень рассчитывает на то, что первыми массовыми покупателями станут в первую очередь граждане Саудовской Аравии - этакий «народный IPO», идея которого нашла самый живой отклик в саудовском обществе.

Больше месяца в стране шла активная пропагандистская кампания, в ходе которой до населения доносился нехитрый тезис: приобретение акций Saudi Aramco является актом патриотизма. И вообще такая покупка - дело чести, доблести и геройства каждого саудовца. Более того, акции могут приобрести даже разведенные женщины. Сказать, что эта кампания была успешной - значит, не сказать ничего. «Saudi Aramco скоро на Tadawul» - придорожные рекламные щиты и реклама в торговых центрах, ток-шоу на телевидении и плакаты в каждой кофейне - все это породило у жителей Саудовской Аравии сопричастность к чему-то важному, убеждение, что им выпал уникальный шанс попасть в «клуб избранных» - в число акционеров Saudi Aramco. Раньше такой возможностью обладали только члены дома Саудов. Теперь эта возможность доступна простому гражданину. Ну разве это не чудо, которое подарил стране наследный принц? Ведь впервые каждому обещано место возле главной дойной коровы королевства. «Я буду инвестировать в компанию в долгосрочной перспективе», - рассуждает сейчас каждый житель Саудовской Аравии. «Я получу бонусные акции, а с дивидендов куплю еще больше акций. Это уникальная возможность». Конечно, разве может быть иначе, если команда IPO гарантирует, что уже в 2020 году держатели акций получат 75 миллиардов долларов дивидендов, в три раза больше того, что они вложат сейчас.

Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы в королевстве вспыхнула сейчас самая настоящая «акционная лихорадка», накалом энтузиазма мало уступающая временам, когда был открыт Клондайк на Аляске. Десятки тысяч саудовцев пытаются сейчас всеми правдами и неправдами получить от родственников доверенность на право приобретения от их имени акций Aramco.

Не отстают и банки, в четыре раза увеличившие лимит кредитования для будущих покупателей акций. «Причем, пока кредит не будет выплачен, - говорят соискателям заемных средств банковские клерки, - акции будут находиться в доверительном управлении наших банков, так что вам беспокоиться совершенно не о чем, мы за ними присмотрим». Кто бы сомневался, что к этой теме подключатся религиозные авторитеты. Не зря ведь «маленький принц» приложил в свое время столько усилий для того, чтобы объяснить им основные принципы лояльности. В минувшие выходные пользующийся большим авторитетом в исламских кругах шейх Абдулла аль-Мутлак, одновременно являющийся советником королевского двора по вопросам благочестия, объявил, что вложения в Aramco «дозволены и угодны». Ну а в самих проспектах мелким шрифтом набрано: «Aramco имеет право изменять дивидендную политику без предварительного уведомления». И, кроме того, гражданам Саудовской Аравии будет доступна лишь треть акций компании, на восемь миллиардов долларов. Остальные, на 16 миллиардов, надеются все же продать институциональным инвесторам. Но сними, как уже говорилось выше, проблемы.