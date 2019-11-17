Чавушоглу: Мы вновь начнем военную операцию, если...

Турция возобновит операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования не отведут своих боевиков от турецко-сирийской границы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"США и Россия не сделали необходимых шагов в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей. Если территории не будут очищены от курдских формирований, мы вновь начнем операцию", - приводит его слова газета Yeni Safak.

По словам главы МИД Турции, Анкара "должна непременно избавиться от угрозы терроризма".