47 лет тюрьмы за несовершенные преступления

49-летний Мартинес был арестован в 2007 году. В полиции ему предъявили обвинения в пяти ограблениях, произошедших в 2005-2007 годах в одном и том же магазине автозапчастей в Бойл-Хайтс. Обвинение строилось на показаниях свидетеля, который опознал в Мартинесе грабителя, хотя преступник был в маске. Вещественных доказательств вины Мартинеса не было; отпечатки, найденные на месте преступления, не соответствовали его отпечаткам. Мартинес отказался признать вину, хотя следствие обещало, что в случае сделки он получит лишь около двух лет тюрьмы, пишет «Медуза».

Житель Лос-Анджелеса Рубен Мартинес, приговоренный к 47 годам лишения свободы по обвинению в серии ограблений, в начале ноября был освобожден из тюрьмы. Он провел в заключении 12 лет, прежде чем ему и его жене Марии удалось доказать его невиновность, пишет The Guardian.

В 2008 году Мартинеса приговорили к более чем 47 годам тюрьмы. Его супруга Мария, ранее работавшая секретарем в полиции, продолжала собирать доказательства невиновности мужа и подавать апелляции на приговор. Ей несколько раз отказывали. В 2015 году женщина обратилась в комиссию по проверке вступивших в силу судебных решений, которую организовала окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейси. Мария самостоятельно, без помощи юриста, заполнила прошение о пересмотре приговора мужу.

Комиссия повторно изучила материалы дела Мартинеса и пришла к выводу, что он не мог совершить ограбления, в которых его обвинили. Вынесенный ему приговор был пересмотрен.

Рубен Мартинес получит более 600 тысяч долларов компенсации — по 140 долларов за каждый день, проведенный в заключении. «Я отбывал срок не один. Все это время моя семья была со мной, моя жена была со мной. Я бы не смог преодолеть все это сам, своими силами. Меня поддерживала божественная сила», — цитирует Мартинеса CNN.

The Guardian пишет, что Мартинес отпраздновал свое освобождение двойным чизбургером, картошкой фри и молочным коктейлем.