Евросоюз раскритиковал Беларусь за выборы: «Минск упустил шанс»

Беларусь не воспользовалась возможностью провести парламентские выборы, которые полностью отвечали бы международным стандартам. С таким заявлением выступила внешнеполитическая служба Евросоюза.

«Вчерашние парламентские выборы в Республике Беларусь прошли в целом в спокойной обстановке. Тем не менее это была упущенная возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами», — цитируют «Известия» заявление европейского внешнеполитического ведомства.

По мнению ЕС, избирательная кампания проходила в ограничительных условиях, не было обеспечено достаточной политической конкуренции. В ЕС выразили надежду, что ввиду предстоящих президентских выборов 2020 года Минск проведет комплексную избирательную реформу. Такие меры могут способствовать развитию отношений страны и сообщества европейских стран.