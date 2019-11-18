Оппозиция Грузии: Протесты еще будут

Оппозиция продолжит устраивать митинги в Тбилиси у здания парламента с требованием проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, заявил лидер партии "Гражданское движение" Алеко Элисашвили.

"Мы продолжим пикетирование зданий, перекрытие дорог и не устанем это делать до того, пока не будут назначены внеочередные выборы. Сейчас, после разгона митинга, я чувствую еще больше сил", - сказал Элисашвили журналистам, передает ТАСС.

Ранее лидер партии "Европейская Грузия - Движение за свободу", депутат парламента Елена Хоштария также заявила, что и ее объединение планирует участвовать в митингах. Другие оппозиционные партии пока не сообщили о своей позиции.

Сейчас на проспекте Руставели у парламента после разгона демонстрации по-прежнему проходит акция протеста с участием политиков и гражданских активистов, однако они находятся на тротуаре и не перекрывают проезжую часть.

Минздрав Грузии заявил, что три человека, в том числе полицейский, были госпитализированы после разгона митинга оппозиции, всего за медицинской помощью обратились девять человек: "За медицинской помощью обратились девять человек... пострадали трое, среди пострадавших - один полицейский, получивший ранение в области головы".