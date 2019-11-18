«Летом 1992 года войска Азербайджана вплотную подошли к Степанакерту (Ханкенди). У азербайджанцев были воздушные силы, а у нас не было. Азербайджанцы должны были войти в Ханкенди, а потом мы должны были сесть за стол переговоров», - сказал в интервью программе Profile на армянском телевидении экс-премьер-министр Армении Грант Багратян.

Однако, по словам бывшего главы армянского правительства, Армению от поражения спас премьер-министр России Егор Гайдар.