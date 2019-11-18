Экс-премьер Армении: «Азербайджанские войска должны были войти в Ханкенди… Но нас спас Егор Гайдар» откровение
«Летом 1992 года войска Азербайджана вплотную подошли к Степанакерту (Ханкенди). У азербайджанцев были воздушные силы, а у нас не было. Азербайджанцы должны были войти в Ханкенди, а потом мы должны были сесть за стол переговоров», - сказал в интервью программе Profile на армянском телевидении экс-премьер-министр Армении Грант Багратян.
Однако, по словам бывшего главы армянского правительства, Армению от поражения спас премьер-министр России Егор Гайдар.
По его словам, гораздо позже, в 1993 году, Армения получила возможность создать противовоздушную оборону и оказала отпор освободительным азербайджанским войскам в Агдеринском (Мардакертском) районе.
«Не хочу сейчас говорить больше», - подчеркнул Г.Багратян, пообещав рассказать всю правду в своих мемуарах.
Г.Багратян утверждает, что заслуги Егора Гайдара настолько велики перед Арменией, что необходимо назвать одну из центральных улиц именем бывшего главы российского правительства.