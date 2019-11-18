В Боливии раскрыли покушение на временного президента

Неизвестные планировали покушение на временного президента Боливии Жанин Аньес. Об этом заявил глава МВД страны Артуро Мурильо. В связи с поступившими данными и.о. главы государства отменила запланированную поездку по стране.

"У нас есть сведения о том, что преступная группа хочет совершить покушение на президента, и поэтому сегодня нам пришлось отменить ее поездку на малую родину. Было очень сложно убедить президента не ездить в департамент Бени, потому что ее жизнь в опасности, но это касается национальной безопасности", - цитирует слова Мурильо местное информагентство Agencia Boliviana de Informacion.

Других деталей, касающихся подготовки покушения, глава МВД не привел.

Отметим, что ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес ранее заявил, что кризис в Боливии может в скором времени перерасти в гражданскую войну.