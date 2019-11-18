Никола Юрчевич: «Завтра сборная Азербайджана будет бороться за свою честь»

«Это последняя игра в группе для нас и для Словакии, - говорит Никола Юрчевич. - Для словаков это более важная игра, так как они сохраняют шансы на 2-е место. Но мы тоже мотивированы. Будем бороться за свою честь.

В Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Николы Юрчевича и защитника Бахлула Мустафазаде, посвященная завтрашнему матчу со Словакией, передает корреспондент haqqin.az из Трнавы.

Мы набрали одно очко, были близки к тому, чтобы набрать очки в других играх. Только в одной игре у нас не было шансов. Это в июньском матче в Баку против Словакии. Надеемся, что в этот раз сыграем удачно.

Словакия – сильная команда, играющая в современный футбол. У них очень сильный тренер. Тем не менее постараемся добиться в Трнаве хорошего результата.

Пока не могу сказать, кто завтра сыграет. Было известно, что Махир Эмрели и Максим Медведев травмированы. Сейчас есть проблемы со здоровьем у Дмитрия Назарова, Павла Пашаева и Ричарда Алмейды. Посмотрим сегодняшнюю тренировку и завтра утром решим, кто готов играть против Словакии.

После напряженной игры с Уэльсом есть некоторая неопределенность. Словакия будет завтра оказывать давление. Мы будем играть за страну, за Азербайджан. Наши футболисты - профессионалы, они понимают, что на них будет смотреть вся Европа. После поражения от Уэльса игроки должны постараться по максимуму себя проявить, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Будем говорить с игроками. Если кто-то не готов на 100 процентов, то лучше ему завтра на поле не выходить.

Завтра у нашей команды есть возможность играть свободно. Терять нечего, ничего не давит. Не знаю, как получится. Поможет ли нам отсутствие давления – узнаем по итогам матча.

В двух последних играх сборная не забивает? На самом деле в Венгрии мы забили, но наш чистый гол не засчитали. Те футболисты, которые должны забивать, не играют постоянно в своих клубах. Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов, Мирабдулла Аббасов…

Последняя ли это игра для меня? У меня контракт до февраля. Не знаю, как будет. Пока сложно говорить на эту тему. Конечно, хочется набрать очки в игре против такой команды, как Словакия. Наша сенсационная ничья с Хорватией подняла настроение болельщикам. Да, словаки – фавориты. Но мы верим, что можем сыграть хорошо. Почему бы и нет?».

«Знаем, что будет сложный матч. Сборная Словакии борется за выход из группы, - говорит Бахлул Мустафазаде. - Но и мы приехали за хорошим результатом. Надеюсь, вернемся из Словакии с хорошим настроением.

Марек Гамшик похвалил оборону сборной Азербайджана? Приятно слышать комплименты от такого игрока, как Гамшик. Но не только защитники, но и вся команда должна завтра помогать не пропустить и при этом поразить ворота соперника».