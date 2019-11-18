В Ираке заявили об угрозе возрождения «Исламского государства»

По его словам, о полной победе над боевиками говорить преждевременно, и возрождение группировки возможно даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади. Разведка узнала, что радикалы готовят массовый побег своих соратников из тюрем в Сирии и в Ираке. Кроме того, боевики будут собираться вокруг бежавших за границу главарей ИГ.

Аль-Аллак призвал мировое сообщество действовать на опережение и пообещал предоставить Турции информацию о девяти предполагаемых боевиках. Отмечается, что в ближайшее время они намерены вербовать новых сторонников.